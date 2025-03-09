Lapta'da, bu sabah 10.10 raddelerinde meydana gelen ve birinin sürücüsü ehliyetsiz olan iki aracın karıştığı kaza sadece hasarla sonuçlandı. 43 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Lapta'da Mehmet Akif Sokak üzerinde, Serdar Özdemir (E-43), yönetimindeki FE 220 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşakta durmadan Şht Muammer Karaağaç Caddesi'ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ahmad Hamed Marar (E-59) yönetimindeki US 313 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında FE 220 plakalı araç sürücüsü Serdar Özdemir'in, sürüş ehliyetsiz olduğu tespit edilmiş ve söz konusu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."