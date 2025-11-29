Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında Cüneyt Çağın (E-43), yönetimindeki VF 794 plakalı salon araçla Tatlısu-Esentepe ana yolu üzerinde "dikkatsiz şekilde" seyrederken, tali sokaktan çıkış yapan Karın Julia Stone (K-58) yönetimindeki KB 568 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Stone'nin 154 miligram alkollü içki tesiri altındaki olduğu belirtildi. Kazada yaralanan Stone, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında bulunuyor.

