Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Rıdvan Çetinkaya, Halil Erdem Canaloğlu

Geçitkale: Salih, Baran Bilgi, Yarkın, Mehmet, Deniz, Hüseyin, Batu(Rifat), Yekta(İsmail), Arif (Süleyman), Baran Derin, İrfan.

Lapta: Yunus, Nesrin, Murat, Sezer, Berkay(Ahmet), Beşir, Tahir(Mustafa), Ceylan(Eser), Yusuf, Burak, Kaan.

Goller: Dk. 77 Baran Derin(S. Geçitkale), Dk. 41 Yusuf, Dk 72 Burak(Pen) (Lapta)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig 10. haftasın önemli mücadelesinde Geçitkale ile Lapta karşı karşıya geldi.

Her iki takımın da mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmada Lapta maç boyunca birçok pozisyon bularak çömertçe harcamasına karşın sahadan 2 - 1 galip ayrıldı.

Dk. 27 Lapta atağında Burak’ın Geçitkale defansının arkasına attığı topa Geçitkale defansı müdahale etmek isterken top Yusuf’un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf’un plase vuruşunda kaleci Salih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Dk.37 Lapta’nın kullandığı köşe atışında Geçitkale ceza sahasında oluşan karambolde son olarak topa Berkay dokundu ancak kaleci Salih çizgiden topu kontrol etti.

Dk.39 Lapta’nın sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde kaleci Salih topu elinden kaçırınca Yusuf topu ağlara gönderdi. 0-1.

Dk.51 Organize gelişen Geçitkale atağında Baran’ın pasıyla topla buluşan Yekta önünü boşaltarak şutunda kaleci Yunus topu direk dibinden kornere çeldi.

Dk. 53 Lapta atağında Ceylan’ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Tahir’in sert şutunu kaleci Salih kornere çeldi.

Dk.60 Lapta atağında Tahir’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak’ın şutunda top direğin dibinden auta gitti.

Dk. 67 Hızlı çıkan Lapta atağında Yusuf’un pasıyla solda topla buluşan Burak kaleciyle karşıya kaldığı anda top yandan auta gitti.

Dk. 72 Lapta atağında Geçitkale ceza sahası içinde Yusuf topla buluştuğu anda defansın müdahale ile yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Burak topu ağlara gönderdi.0-2

Dk. 77 Geçitkale atağında Lapta ceza sahasına yapılan ortada yerden seken top defansın eliyle müdahalesi sonrasında hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Baran topu köşeden ağlara gönderdi.1-2

Dk.85 Lapta atağında Burak’ın pasıyla Geçitkale ceza sahası içinde topla buluşan Kaan net pozisyonda top auta attı.

Geriye kalan dakikalarda Geçitkale’nin baskısı sonuç getirmedi ve karşılaşma Geçitkale 1 – Lapta 2 skoruyla tamamlandı.

Bu sonuçla Lapta puanını 16 yaparken, Geçitkale 7 puanda kaldı.