KTFF Disiplin Kurulu Başkanı Av Gizem Bahri Soydan başkanlığına toplanan KTFF Disiplin Kurulu Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü TSK arasında oynanan final karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Doğan Türk Birliği’nin futbolcusu Lama Khalil Abbadi Disiplin Talimatının 44. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilirken, Lama Khalil Abbadi’nin dört (4) müsabakadan men edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Doğan Türk Birliği’nin antrenörü Eren Aydın Numanzade Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilirken, yapılan değerlendirme sonucu Doğan Türk Birliği antrenörü Eren Aydın Numanzade’nin fiziksel saldırıya uğramasının akabinde kavgaya müdahil olduğu bu nedenle Eren Aydın Numanzade’nin yirmi bir (21) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.