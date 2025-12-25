Politis gazetesine söyleşi veren Lakkotripi, önceki konsolide sistemin sorunlarını giderme ve yönetimi rasyonelleştirme çabalarının hangi noktada olduğuna, daha şeffaf, adil ve liyakat esaslı sürecin sonuçları ve yeni kriterler esasınca Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili başvuruların değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlara dair bilgiler verdi.

Habere göre, Lakkotripi, yeni sürecin, Kıbrıs Türk malları konusunda göçmenlerin güvenini ve toplumdaki adalet duygusunu pekiştirdiğini kaydederek, yeni tahsis sürecinin imtiyazları ortadan kaldırdığını ve kararları belgelenmiş, ölçülebilir kriterlere (gelir, sosyal durum) bağladığını; her şeyin elektronik olarak yapıldığı için bürokrasiyi ortadan kaldırdığı ve başvuruların incelenme süresini kısalttığını belirtti.

Lakkotripi, Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi kararlarının her birinin artık takdir yetkisine değil, gerekçeye dayandığı ve gecikmeler, kiraların belirlenmesinde tutarsızlık, kullanım kontrolünün yetersizliği gibi sorunların artık sistematik denetimlerle ele alınacağını söyledi.

Şimdiye kadar uygulananın aksine, tüm Kıbrıs Türk mallarının ve bunlarla ilgili bilgilerin üç ayda bir yayınlanarak herkesin erişimine açılacağını ifade eden Lakkotripi, özellikle ticari amaçlarla tahsis edilen mallar için idari maliyetlerin düşürüleceğini, kayıt hatalarının azalacağını ve mali verilere güvenilirlik kazandırılarak şeffaflığın artırılacağını kaydetti.

Lakkotripi, ocak ayı içinde internet üzerinden kira ödemelerinin başladığını ilan edeceklerini belirtti.

Habere göre, Lakkotripi, devlet desteğinin son üç yılda yıllık 7 milyon euroya ulaşırken, 2026 bütçesinde yarım milyon euro azaltıldığını ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, kiraların rasyonel bir şekilde ayarlanmasını, tahsilat sürecinin iyileştirilmesini ve bazı Kıbrıs Türk mallarının ticari amaçlarla değerlendirilerek kasaya para akmasını sağlayacak bir Ekonomide Yeniden Yapılanma Eylem Planı uygulandığını söyledi.

7,5 milyar euronun üzerinde değer biçilen mülklerden elde edilen kira gelirinin sadece 5 milyon euro olduğuna işaret eden Lakkotripi, bu rakamların, rasyonel anlamda mali yönetim eksikliğinin boyutunu ve mali konsolidasyona yönelik radikal önlemler alınması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Habere göre, Lakkotripi, Özel İdare Alanları tanımlaması ve "Fileto" (ticari değeri yüksek) olarak adlandırılan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili mezat sürecinin yeni bir unsur olduğuna ve bu bağlamdaki şeffaflığın nasıl sağlanacağına dair bir soru üzerine ise amacın, statik yönetim modelinden rasyonel ve şeffaf bir kalkınma modeline geçmek olduğunu ve ilk bölgelerin katı ve objektif kriterlerle belirlendiğini söyledi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, ticari değeri yüksek kategorisine giren belli bölgelerin Özel İdare Alanları olarak tanımlanmasının onaylandığını belirten Lakkotripi, Larnaka’da bulunan Makenzi ve Piyale Paşa bölgeleri ile Artemidos, Spiros Kiprianu ve Athinon caddelerinde, Dikelya sahil yolunda, Lefkoşa surlariçindeki bölgede ve bazı diğer bölgelerde bulunan malların bu alanlara dahil olduğunu kaydetti.

Lakkotripi, malların çoğunun şu anda hak sahiplerine tahsis edildiğini ve taahhüdü bulunmayan mallar için mezat sürecine devam edileceğini; halihazırda tahsis edilmiş mallar içinse mevcut kira sözleşmelerinin sona ermesi ardından mezat sürecine devam edeceklerini söyledi.

Habere göre, Lakkotripi, tüm tekliflerin, her duyuruda kamuoyuna açıklanacak önceden belirlenmiş şartlara göre sunulacağını ve böylece her hak sahibi göçmenin, yüksek ticari değere sahip mülklere erişim konusunda eşit fırsata sahip olmasının sağlanacağını belirtti.

Lakkotripis, ilk mezatın şubat ayında, Lefkoşa Rum Belediyesi sınırları içerisindeki Ömeriye Mahallesi'nde bulunan ve “Aletra Binası” olarak bilinen 21/460606 numaralı parselin 95 numaralı kısmı ile Limasol Belediyesi sınırları içerisindeki “Ay.Yoannis” bölgesinde bulunan 54/57060 numaralı parselin 189 numaralı kısmı için düzenleneceğini söyledi.