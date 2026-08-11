Kuzey Kıbrıs Yaban Hayat Suçları İstişare Komitesi, yaban hayatı suçlarıyla mücadelede iş birliğini güçlendirmek amacıyla devlet kurumları, teknik birimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek dördüncü kez toplandı.

Avrupa Birliği'nin LIFE Programı tarafından ortak finanse edilen WildLIFE Crime Academy Projesi kapsamında Taşkent Doğa Parkı tarafından, Cumhurbaşkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan komite, Kuzey Kıbrıs'ta yaban hayatı suçlarının tespiti ve önlenmesi çalışmalarını iyileştirmeye amacıyla çok paydaşlı bir platform olarak hizmet veriyor.

Komite, bireysel hayvanları tehdit eden ve biyoçeşitlilik, ekosistem sağlığı ile kamu güvenliği açısından da ciddi tehditler oluşturan; çevreye zehirlerin yasadışı atılması, yaban hayatı kaçakçılığı ve ticareti ile pestisitlerin kötüye kullanımı gibi bölgeyi etkileyen en acil yaban hayatı suçları konusunda çalışmalar yapıyor.

WildLIFE Crime Academy Projesi, özel eğitim programları, geliştirilmiş operasyonel kapasiteler ve yaban hayatı suç olaylarının soruşturulması için standartlaştırılmış protokollerin geliştirilmesi yoluyla, kolluk kuvvetlerinin ve ilgili makamların yaban hayatı suçlarıyla mücadele kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.