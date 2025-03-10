Kuzey Kıbrıs Turkcell 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel projesini bu yıl da hayata geçirdi. Kadınların sesini duyurup, ilham veren hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı misyon edinen bu anlamlı proje yıllardır birçok başarılı ismi ağırladı. Büyük ilgi gören ve bu yıl farklı olarak dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türk kadınların katıldığı projede çekimler stüdyo ortamında değil, kendi çektikleri videolarla gerçekleşti. Proje, dünyanın farklı noktalarında yaşayan, kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış ve sanattan bilime, gastronomiden akademiye kadar geniş bir yelpazede ilham veren hikâyeleri olan 8 Kıbrıslı Türk kadınla gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre kadınların hikayeleri Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarından yer alıyor.

Projede yer alan “8 Kadın, 8 Hikaye” şöyle:

Begüm TEKAKPINAR – Şarkıcı – Şarkı Yazarı; Amsterdam, Hollanda

Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Begüm Tekakpınar, Hollanda’da profesyonel olarak müzik çalışmalarına devam ediyor. Şarkı yazarlığı ve güçlü vokaliyle dikkat çeken Begüm, üretkenliği ve sanatçı kimliğiyle uluslararası alanda başarılarını sürdürüyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/hD-M1rgqZY8

Aysun ŞABANLI - Sürdürülebilir Marka, Pazarlama ve İletişim Danışmanı, Öğretim Görevlisi; İstanbul, Türkiye

Markalaşma, sürdürülebilirlik ve pazarlama alanında uzman olan Aysun Şabanlı, akademik bilgisi ve sektörel deneyimiyle birçok markaya danışmanlık veriyor. Eğitmen kimliğiyle genç profesyonellere ilham oluyor ve iletişim dünyasında fark yaratıyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/ACeRXB5dRSo



Mine ŞENHUY TEBER - Sinema ve Dizi Oyuncusu; İstanbul, Türkiye

Tiyatro ve sinema dünyasında yetenekli oyunculuğuyla dikkat çeken Mine Şenhuy Teber, İstanbul’da başarılı projelerde yer almaya devam ediyor. Sinema ve dizilerdeki güçlü performansıyla sanatın etkileyici gücünü izleyicilere aktarıyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/HMTzFyAPk9Q



Ceren KARAPAŞA – Şef; Girne, Kıbrıs

Mutfak sanatlarına olan tutkusu ve yeteneğiyle öne çıkan Ceren Karapaşa, uluslararası mutfak deneyimiyle lezzet yolculuğuna Kıbrıs’ta devam ediyor. Gastronomi alanındaki başarılarıyla genç şef adaylarına ilham veren bir isim.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/jiE5C4zuT1c

Mine KAVASOĞULLARI – Mimar; Kopenhag, Danimarka

Danimarka’da mimarlık kariyerini sürdüren Mine Kavasoğulları, tasarımları ve projeleriyle sektörde adından söz ettiriyor. Mimarlık ve iç mimarlık alanında yenilikçi bakış açısıyla uluslararası başarılar elde ediyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/jABiQ7WydkI

Faize AKÇABA - Akçaba Communications Direktörü; Doha, Katar

Teknoloji ve iletişim alanında önemli çalışmalara imza atan Faize Akçaba, Katar’da Akçaba Communications’ı yöneterek sektörün öncülerinden biri haline geldi. Çeşitli büyük projelerde yer alarak yenilikçi iletişim çözümleri sunuyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/KWq8xxToJsc

Nevin HÜSEYİN - Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Avustralya Temsilcisi; Sidney, Avustralya

Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda temsil edilmesi ve haklarının savunulması konusunda aktif çalışmalar yürüten Nevin Hüseyin, Avustralya’daki Kıbrıslı Türk toplumunun güçlü bir sesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/6Wrgnpgj5sE

Aycan AKDENİZ BAYRAM – Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Barış ve Kalkınma Eski Danışmanı; İstanbul, Türkiye

Uluslararası kuruluşlardaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle barış ve kalkınma projelerinde önemli roller üstlenen Aycan Akdeniz Bayram, farklı kültürler arasında köprü kurarak sürdürülebilir kalkınma alanında fark yaratıyor.

Videoyu izlemek için bağlantıya tıklayınız: https://youtu.be/zzyNdsGXFxk