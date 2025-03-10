Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Karpaz’daki bazı köylerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını belirtti.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, yarın 10:00 ile12:00 saatleri arasında Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya Köyü'ne elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Karaağaç köyüne de yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Karaağaç Köyü’ne elektrik verilemeyecek.