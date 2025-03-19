Kuzey Kıbrıs Turkcell, çalışanlarına daha konforlu, modern ve verimli bir çalışma ortamı sunmak amacıyla kısa bir süre önce başlattığı ofis renovasyon projesini tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre yenilenen genel müdürlük binası gerçekleştirilen özel bir etkinlikle yeniden kullanıma açıldı. Sürece katkı sağlayan iş ortakları ve tedarikçi firmalara teşekkür plaketi takdim edilen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının yanı sıra projede emeği geçen firma yetkilileri de katıldı. Etkinlikte ayrıca müzik dinletisi ve resim sergisi de yer aldı.

Yenilenen ofiste gerçekleştirilen etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, İnsan Kaynakları ve Satın Alma & Kiralama Grup Müdürü Serhat Gezgin ve proje mimarı Mustafa Afşaroğlu, sürece dair önemli detayları paylaştı.

“Konforlu ve huzurlu bir çalışma ortamı bizim için çok önemli…”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Küçüközdemir, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın kendilerini mutlu, motive ve üretken hissedecekleri bir çalışma ortamı sunmaktır. Teknoloji ve inovasyonun öncüsü olarak, ofislerimizin de bu vizyona uygun şekilde yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Tamamladığımız renovasyon projesiyle, çalışanlarımızın konforunu artırarak daha verimli bir iş deneyimi sağlamayı hedefledik. Müşterilerimize de daha kaliteli hizmet sunabilmek adına, bu yenilikçi çalışma ortamının büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm iş ortaklarımıza ve projeye katkı sağlayan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hep birlikte, Kuzey Kıbrıs Turkcell’i daha güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

Projede, ergonomik mobilyalar, yenilikçi tasarım detayları, modern toplantı odaları ve açık ofis düzeni ile hem bireysel çalışmayı hem de ekip çalışmasını destekleyen alanlar yaratıldı. Çalışanların ihtiyaçlarına göre planlanan çalışma alanları, teknolojik donanımlarıyla da iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesine de olanak tanıyor.

Etkinlikte ayrıca proje mimarı Mustafa Afşaroğlu, iç mimari süreçlere dair teknik detayları ve tasarımın inceliklerini katılımcılarla paylaştı. Bu süreçte iş ortakları Fabrika Mimarlık, Asel Engineering, Scala Mimarlık, Ertek Ltd., Taner & Sons, Tuaryıldızı, Atamer Kumru, Vahit Akhan ve Doğan Sincer’e projeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.