LTB'den verilen bilgiye göre, yenilenecek sistemle Lefkoşa kent haritaları hizmet planlanma, karar alma ve yönetim süreçlerinde daha etkin şekilde kullanılabilecek. Dijitalleşme süreciyle birlikte daha hızlı, şeffaf ve nitelikli hizmet verilebileceği kaydedildi.

Lefkoşa'da cadde ve sokakların "360 derece koordinatlı" görüntülerinin çekimine başlandığı kaydedilen açıklamada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelleme çalışmaları kapsamında çekilecek görüntüler şehir planlama, numarataj, kaçak yapılaşma, kent bilgi sistemi, kentsel tasarım, ulaşım hizmetleri, acil durum yönetimi gibi belediye hizmetlerinde kullanılacak. Görüntüler web tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında ve Lefkoşa Kent Rehberi’nde de yayınlanacak.