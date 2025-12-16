Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat kaleme alınan takdim yazısında da vurgulandığı üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsüyle aramıza katılması, bu genişleyen vizyonun işaretlerinden biridir.” fadelerini kullandı.

Başbakan Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarına verdiği güçlü destek ve sergilediği kararlı duruş dolayısıyla şahsım ve halkım adına teşekkür ediyor; bu ortak vizyon doğrultusunda iş birliğimizin artarak devam edeceğine olan inancımı kamuoyuyla paylaşıyorum.”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir düşünce ve araştırma merkezi kurmayı planladıklarını belirterek, merkezin Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, “Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, ortak dış politika mekanizmalarının oluşturulması ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığının artırılması gibi hedeflere de belgede yer verdiklerini izde yer verdiklerini açıklamıştı.