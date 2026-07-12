Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Kurudere köyü yakınlarındaki Borusan Ormanları olarak bilinen koruluk alanda yangın çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 11.20’de başlayan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti.

Yangın sonucunda yaklaşık 15 dönümlük arazi ile bu alanda bulunan çam, selvi, okaliptüs ve akasya ağaçları zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.