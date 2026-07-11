Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, İskele Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "Resmi Evrakı Sahteleme" ve "Sahte Davranışla Kredi Temin Etme" suçlarından suçlu bulunarak toplam 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Kararda, resmi evrakta sahtecilik suçunun kamu kurumlarına olan güveni zedeleyen ciddi bir suç olduğuna dikkat çekilerek, bu tür eylemlerin toplumda resmi belgelere duyulan güveni sarstığı vurgulandı. Mahkeme, sanığın seçilmiş bir kamu görevlisi olmasını ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirirken, Demir'in kendisine verilen yetkiyi kötüye kullandığını ve "ben yaparım olur" anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Mahkeme, iddianamede yer alan "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamasında ise kamu zararının oluşmadığı gerekçesiyle suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Demir'in bu suçtan beraatine karar verdi.

Öte yandan, ikinci suçlamaya ilişkin değerlendirmede, iddia edilen sahte resmi evrakın mahkemeye sunulamaması nedeniyle ilk suçlama şeklinin sürdürülemeyeceği belirtilirken, ilgili Ceza Yasası maddeleri kapsamında suç vasfı değiştirilerek Demir, "Sahte Davranışla Kredi Temin Etme" suçundan mahkûm edildi.

Mahkeme, Katip Demir'i resmi evrakta sahtecilik suçundan 6 ay, sahte davranışla kredi temin etme suçundan ise 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık son suçlamadan beraat etti.

Kararın ardından görevde bulunan belediye başkanı Demir cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülürken basın mensuplarına dönerek "Mutluluklar size" ifadelerini kullandı.