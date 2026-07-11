Lefkoşa'da yürütülen soruşturmada, 64 kişinin kredi kartı bilgileri kullanılarak sahte sigorta poliçeleri düzenlendiği ve yaklaşık 80 bin doların sanal POS sistemi üzerinden banka hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Tutuklanan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Lefkoşa’da meydana “sahte banka ödeme emri ve poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket” meselesiyle ilgili tutuklanan N. E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden şirketin direktörü V. B. E. ile H. S. ile birlikte ortak hareket ederek, 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, sahte kaza sigortası yaptıklarını ve mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının 9 Temmuz’da İskele’de tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını ve birçok evrakın incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini de belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.