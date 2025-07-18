Lefkoşa’da, Dereboyu’nda önceki gece saat 22.20’de meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

18 yaşındaki Selin Yahat, Mercedes marka OV 19 X52 plakalı araç ile tek yön yola karşı dikkatsizce seyrettiği sırada Mehmet Akif Caddesi yol kavşağına geldiğinde, kavşakta durmadan caddeye giriş yaptı. Araç, o esnada cadde üzerinde seyreden 28 yaşındaki Can Aşkaroğlu yönetimindeki FE 454 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan OV 19 X52 plakalı araç, yol kenarındaki trafik adasının bordür taşına çarpıp durdu.

Kazada yaralanan OV 19 X52 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu 23 yaşındaki Nuri Yayar ve FE 454 plakalı araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.