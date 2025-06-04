2009 tarihli Şans Oyunları Yasasını yeniden düzenleyen tasarı, Meclis’te gece yarısına sarkan oylama sonucunda hükümet partilerinin oylarıyla kabul edildi.

Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün sabaha yakın oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 26 kabul, 9 ret oyu verildi.

Toplam sekiz yasayı Meclis’ten geçiren Genel Kurul, çalışmalarını sabaha karşı saat 3.20'de tamamladı.

Yeni yasa kumarhanelerle ilgili radikal değişiklikler getiriyor. Yasanın bütünü yeni kumarhane açılmasını kolaylaştırıyor. Yasadaki geçici maddeyle, ilk etapta ülkedeki kumarhane sayısının 32’den en az 64’e yükselmesi bekleniyor. Muhalefet, yeni kumarhanelerden birinin iktidar milletvekillerinden birisine ait olduğunu iddia etti.

NELER DEĞİŞİYOR?

Yeni yasanın getirdiği önemli değişiklikler şöyle:

*5’ten fazla ön izin verememe kuralı kaldırıldı; sınırsız sayıda ön izin verilebilecek.

*Bundan böyle şehir merkezlerinde de kumarhane açılabilecek.

*Okulların 500 değil 100 metre yakınına kumarhane açılabilecek.

*Kumarhanede yakalanan KKTC yurttaşları ve üniversite öğrencileri mahkemeye çıkmadan 50 Euroluk cezayla kurtulacak.

*Kumar parasının KKTC sınırları içinde teslim edilmesi zorunluluğu kaldırıldı; başka ülkelere havale yapılabilecek.

“UŞAKLIK” SUÇLAMASI

Muhalefet, iktidara sert suçlamalar yöneltti. Erkut Şahali, “Maddi menfaat mı elde ediyorsunuz?” diye sordu. Doğuş Derya, iktidar milletvekillerine “kara parayı aklayan çamaşır makinesi” benzetmesi yaptı.

Erkut Şahali ilginç bir iddiada bulundu. “Bu salonun dışında aslan kesilip, salonda süt dökmüş kediye dönülüyor” diyen Şahali, en az 10 iktidar milletvekilinin yasaya karşı olduğunu kendisine söylediğini açıkladı. Öte yandan Maliye Bakanı Özdemir Berova dışında tasarıyı kürsüde savunan kimsenin çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birkaç milletvekili ise düzenlemeye yerinden destek vermekle yetindi.