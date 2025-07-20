KKTC Futbol Kulüpler Birliği olağan genel kurulunda tek başkan adayı olan Aytaç Karavezirler üyelerden onay alarak üçüncü dönem görevi üstlendi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Salonu’nda yapılan kurula 25 kulüp temsilcisi katıldı.

Divan başkanlığına Bayar Piskobulu, sekreterliklere Sinem Baştaş ile Mehmet Kadri seçildi.

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yaptığı konuşmada iki dönem faaliyetlerinden daha aktif bir süreç izleyeceklerini, sağlık sorunlarını aştığını, tam kapasiteyle çalışarak giderek zorlaşan ekonomik durumlarına açılımlar getirmeyi planladıklarını belirtti. Altyapılara önem vermenin, gelir gider dengesiyle bütçelerin kontrol altına alınmasının önemine değinen Karavezirler, Futbol Federasyonu ile katkılar ve yasal düzenlemeler konularında işbirliklerinin artarak süreceğini açıkladı.

Gündem gereği Faaliyet ve Mali raporlar genel kurulun bilgisine getirildi ve oybirliğiyle onaylandı. Tek başkan adayı Aytaç Karavezirler'in sunduğu kurullar da oybirliğiyle onaylandı.

ÖZEL TAHSİN VEDA ETTİ

Dilek ve temennilerde konuşan Özel Tahsin 55 yıllık yöneticilik yaşamını noktaladığını gözyaşlarını tutamayarak açıkladı. Kulüpler Birliği kurucularından olan, 7 yıl başkanlığını yapan Tahsin, Binatlı'da başkanlık ve yöneticilik ile Doğan Türk Birliği'nde bir dönem yönetici olara görev aldığını, devlet katkısının kulüplere verilmesinde aktif görev yaptığını, federasyon başkanlarıyla uyum içinde çalıştığını belirtti. Futbolun hep gönlünde olacağını, dışarıdan destek vereceğini vurgulayan Özel Tahsin'in vedası kulüp temsilcilerinin alkışlarıyla karşılandı.

Aytaç Karavezirler başkanlığındaki

yönetim kurulu listesi şöyle;

• Gürkan ONALT

• Mehmet EVRAM

• Özbay ABİK

• Ahmet KADI

• Kaan ERTUĞ

• Raif ESENDAĞLI

• Suma ZAFER

• Ersan KARATAŞ

• İbrahim BEYAZBAYRAM

• Recep GÜLER

Disiplin Kurulu

• Orsel NEŞE

• Sinem BAŞTAŞ

• Ali VEHİD

Denetleme Kurulu

• Bayar PİSKOBULU

• Hüseyin KARAVEZİRLER

• Osman KARAMANLI

Başkanlık Danışma Kurulu

• Özel TAHSİN

• Arslan BIÇAKLI

• Kemal KÖSEOĞLU

• Hüseyin YILMAZ