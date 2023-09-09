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Yetişkinler Atölyesi “Kakistokrasi” oyunuyla yeniden sahnede

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Yetişkinler Atölyesi “Kakistokrasi” oyunuyla yeniden sahnede
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu geçmiş haftalarda sahnelediği “Parkta Güzel Bir Gün” oyununa bir müddet ara verdikten sonra tekrardan “Kakistokrasi” oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak.  
Cem Aykut’un yazıp, yönettiği koltuklardan sahneye çıkan Yetişkinler Atölyesi amatör oyuncularımızın sahnelediği “Kakistokrasi” oyunu 14 Eylül’den itibaren her Perşembe Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek. Oyunda, pandemide yaşanan durumlar, Devlet’in pandemiye olan tavrı, ev halleri, eğitim, iş, tiyatro’nun pandemiyle mücadelesi anlatılmaktadır. Bir yanda ölümler, bir yanda umursamazlar, diğer yanda endişeliler. İnsan halleri.. Kısacası yaşamın ta kendisini anlatan bir ülke komedisi Kakistokrasi..
14 Eylül, 21 Eylül, 28 Eylül tarihlerinde sahnelenecek olan oyunun biletleri, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden satılmaktadır. 
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