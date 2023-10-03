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“Yel Değirmeni” adlı sergi, bu akşam Lefkoşa AKM’de ziyarete açılıyor

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“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” temalı sergi, bu akşam Lefkoşa AKM’de ziyarete açılıyor

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“Yel Değirmeni” adlı sergi, bu akşam Lefkoşa AKM’de ziyarete açılıyor
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“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” konseptiyle düzenlenen “Yel Değirmeni” adlı sergi, bugün saat 18.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyarete açılıyor.


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan (KTÖS) verilen bilgiye göre sergi, Another World is Possible Forever of Peace Art sanatçıları ile KTÖS ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) iş birliğinde düzenleniyor.
37 sanatçı tarafından hazırlanan 70’in üzerinde eserin yer aldığı sergi, Cuma gününe kadar Lefkoşa’da AKM’de izlenebilecek.


Sergi, 8 -11 Ekim tarihleri arasında da Gazimağusa Bandabulya’da sanatseverlerin izlenimine açılacak.
 
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