YDÜ’de sanat şöleni yaşanacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bu hafta Salı ve Cuma günleri açılışını yapacağı iki sergi ile 92 eseri, YDÜ kampüsünde sanatseverlerle buluşturacak



Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 31 Mayıs Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak olan 47 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Şubat” sergisinin ardından; 45 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”ni de 3 Haziran Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bu hafta sanatseverlere tam anlamıyla sanat şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan 92 sanat eseri, hafta içinde açılışı yapılacak iki sergi ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ziyarete açılacak.

Sergilerin ilki, 31 Mayıs Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda saat 17.00’da açılacak olan “Güzel Sanatlar Şubat” sergisi. 47 eserden oluşan sergi, 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerini bir araya getirecek ve 15 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.

45 eseri bir araya getirecek olan “Güzel Sanatlar Mart” sergisi ise 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Açılışı yapılacak sergilerle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı sergi sayısı da 409’a ulaşmış olacak. Güzel Sanatlar Mart sergisi, 17 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Her iki serginin küratörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün üstlendi.

Müzelerin; sanat eserlerinin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr.Erdoğan Ergün, “Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de eserlerimizin yer aldığı sergileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığımız eserlerden oluşan iki karma sergimiz, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu ve Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda Haziran ortalarına kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverleri her iki sergimize de davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

