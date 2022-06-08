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YDÜ’de 412’nci sergi açılıyor

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50 eseri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yarın YDÜ’de açılacak

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YDÜ’de 412’nci sergi açılıyor
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan “Nisan” adlı karma sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 412’nci sergi olan “Nisan” adlı karma sergide 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri yer alacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Nisan” karma sergi 24 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ödüllü sanatçı akademisyenlerinin resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan eserleri sergilenecek.
Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz karma sergimizde yer alan eserler zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor” dedi.  Doç. Dr. Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığımız eserlerden oluşan sergimiz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 24 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak. Bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz"dedi.
 
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