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YDÜ’de 408’inci sergi açılıyor

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47 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, 31 Mayıs Salı günü YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak

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YDÜ’de 408’inci sergi açılıyor
 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerden oluşan  “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düzenlediği  408’nci sergi olan “Şubat” adlı karma sergide, 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 47 eseri yer alacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Şubat” adlı karma sergi, 15 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatseverleri, 15 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak sergimize davet ediyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz karma sergimizde yer alan eserler zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor” dedi. Doç. Dr. Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığımız eserlerden oluşan sergimiz, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda 15 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 
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