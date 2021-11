Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ’de açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin üç yeni sergisi, resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdi. Tatar “YDÜ, sesimizi dünyanın her yerine ulaştırıyor” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 14 akademisyen-sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 40 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, Kazak sanatçı Sembigali Smagulov’a ait heykellerden oluşan “Kişisel Heykel Sergisi” ve Cengiz Dumlupınar’ın imzasını taşıyan gemi modellerinden oluşan “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda dün açıldı.Açılışı yapılan Güzel Sanatlar Haziran Sergisi, Sembigali Smagulov Kişisel Heykel Sergisi ve Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açık sergilerinin sayısı 16'ya yükseldi.19 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergilerle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği sergi sayısı ise 393’e yükseldi.Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gerçekleştirdiği sergi açılışları Cumhuriyet coşkumuzu büyütüyor” dedi.Sanatın evrenselliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaptığı bütün çalışmalarda olduğu gibi oluşturduğu modern sanat atmosferi de KKTC’nin geleceğine büyük bir katkı yapıyor ve sesimizi dünyanın her yerine ulaştırıyor” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çoğu zaman siyasi alanda engellendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC olarak bizi ne kadar engelleseler de tüm zorlukları başarılı bir şekilde aşıyoruz. Tüm insanlara çağrıda bulunmak istiyorum KKTC’de büyük bir kültür, potansiyel ve kaynak var. Elimizdeki tüm değerlerle bütün bunları ön plana çıkararak biz de varız diyoruz” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı’nda açılış konuşması yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin 22 ülkeden 70 üniversitenin desteğini alarak düzenlediği konferansın, dünyanın geleceğini ilgilendiren bu önemli konunun tartışılmasında KKTC’yi ev sahibi yapmasını çok önemli buluyorum. Buradan bir kez daha konferansı düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ve ekibini bir kez daha kutluyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, “Uğradığımız siyasi engellemeler ve kısıtlamalar çağ dışıdır ve çağdaş dünyada yeri yoktur. Yakın Doğu Üniversitesi’nin hayata geçirdiği zengin çalışmalar ile sesimizi dünyaya duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.Açılışı yapılan üç yeni sergi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergi sayısının 16’ya yükseldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü yaşayan bir sanat merkezine dönüştüren diğer sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan sergi salonlarında ziyaretçilerini bekliyor” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi Kampüsünde ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde ziyarete açık olan sergilerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturduğu güçlü sanat atmosferini bütün KKTC'ye yaydığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Ülkemizin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü kutlayacağımız 15 Kasım Cumhuriyet haftasının yaklaşması bu üretkenliği çok daha anlamlı bir hale getiriyor. Yakın Doğu Oluşumu’nun Kıbrıs Türk toplumunun varlığını, kimliğini ve bu topraklardaki köklerini güçlendirmek için attığı adımlar, gerçekleştirdiği projeler Cumhuriyetimizin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü daha güçlü bir sesle kutlamamıza olanak sağlıyor” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, “Sanat yapıtı imgelerle kurulan bir yapıdır. İmge ise her yerdedir, her şeydedir. Sanat yapanların imge dünyalarının zengin, imgeler arasında bağıntı kurma yeteneklerinin güçlü olması gerekir” ifadesini kullandı.Yaptığı gemi modelleri “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” adıyla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda sergilenen sanatçı Cengiz Dumlupınar ise konuşmasında gemi modelciliği hakkında bilgiler verdi.Tamamladığı her bir gemi modelinin aylar, hatta bazen yıllar süren bir çalışmanın eseri olduğunu söyleyen Dumlupınar, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin imzamı taşıyan gemi modellerini, koleksiyonuna alarak geleceğe taşıyacak olması benim için büyük bir gurur” dedi.