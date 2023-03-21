Başarı Ödülleri, Fatma Arca, Engin Arca, Hasan Bağlar, Kutlay Muazzez Halkseven ve Mehmet Gökyiğit’in oldu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle düzenlediği

XXXI.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Yarışmada, Başarı Ödülleri

Fatma Arca, Engin Arca, Hasan Bağlar,

Kutlay Muazzez Halkseven ve

Mehmet Gökyiğit’in

oldu.

Mansiyonlar

ise

Yıltan Taşçı,

Veysi Canateş,

Başar Taşlı,

Altuğ Galip ve Ulaş Sönmez’e gitti.

Yarışmada

Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Atila Karaderi ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü de Hasan Bağlar almaya hak kazandı.

Bu yıl ilk kez 6 kategoride düzenlenen yarışmanın iki kategorisinde Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan

Mehmet Gökyiğit

, toplam 11 fotoğrafının sergileme alması sonucunda da

En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü

’nün sahibi oldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre,

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Ensititüsü Müdürü

Prof. Dr. Osman Ürper, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu ile KKTC’den Ödüllü Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük ile yarışmanın Mimari kategorisinde de mimar Özge Samioğlu’ndan oluşan seçici kurul, değerlendirmelerini 2 Şubat 2023 tarihinde tamamladı.

Seçici kurulun, yarışmaya eser veren

90 katılımcının toplam 1660 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler sonucunda, 34 katılımcının 89 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 6 kategoride gerçekleştirilen

XXXI.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın

Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisi

ndeki Başarı Ödülü “Lines” isimli fotoğrafıyla Fatma Arca’nın ve Mansiyon “Terslik” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisi

ndeki Başarı Ödülü ise “Merdivenler” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Mansiyon da “Pistlerde” isimli fotoğrafıyla Veysi Canateş’in oldu.

Doğa

(Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise

“Symmetry”

isimli fotoğrafıyla

Hasan Bağlar

layık görülürken, Mansiyonu da “King” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı aldı

.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl

ilk kez eklenen kategorilerinden,

Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisi

ndeki

Başarı Ödülü “Milkyway”

isimli fotoğrafıyla

Mehmet Gökyiğit’

in ve

Mansiyon “Vouni Palace”

isimli fotoğrafıyla

Altuğ Galip

’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne de “Objects” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit ve Mansiyon “Kuşlar” isimli fotoğrafıyla da Ulaş Sönmez layık bulundu.

Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri

kategorisi

ndeki Başarı Ödülü “

Özdal Su Toplama Havuzu

”

isimli fotoğrafıyla

Kutlay Muazzez Halkseven’

in

ve Mansiyon “Dikdörtgenler”

isimli fotoğrafıyla

Ulaş Sönmez

’in oldu.

XXXI.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın

özel ödüllerinden

Kültür Dairesi Özel Ödülü,

yarışmaya Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisinde katılan “Gazi” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi’ye giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Kadın Özgürce Yaşar” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın oldu.

Bu yıl ilk kez toplam 15 ödül verilen Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, s

ergileme alan 11 fotoğrafıyla

Mehmet Gökyiğit

,

En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü

’nün de sahibi oldu. Gökyiğit’in yarışmada ödül ve sergileme alan 11 eserinin ismi ise şöyle sıralandı;

“Milkyway”, “Flirting”, “Objects”, “Toros 1”, “Gazi Lisesi”, “Blue City”, “Illuminated”, “Turkish Stars”, “Big Boss”, “Che Forever”, “Jiaju”.

Ödüller, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak olan, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında sahiplerini bulacak.

Serbest (Siyah&Beyaz) Kategorisi;

Fatma Arca “Lines” BAŞARI ÖDÜLÜ Yıltan Taşçı “Terslik” MANSİYON Hasan Bağlar “Kadın Özgürce Yaşar” SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ Alev Emre Gürsev “Anubis” Fatma Arca “Maria” Fatma Arca “Memories” Gökhan Gökberk “Poz” Gökhan Gökberk “Duruş” Gökhan Gökberk “Gidiş” Hasan Bağlar “Cheers” Mehmet Gökyiğit “Big Boss” Mehmet Gökyiğit “Che Forever” Mehmet Gökyiğit “Jiaju” Şerif Özege “Stairs” Şerif Özege “Study” Tevfik Ulual “Merdekan Merdivenleri” Ulaş Sönmez “Bulutlar Sahnesi” Yıltan Taşçı “Portrelerin Portresi”

Serbest (Renkli) Kategorisi;

Engin Arca “Merdivenler” BAŞARI ÖDÜLÜ Veysi Canateş “Pistlerde” MANSİYON Altuğ Galip “Red Cabins” Atila Karaderi “Golden Time” Ayla Merttürk “Sunset” Cem Cengiz “Silüet” Fatma Arca “Maria” Haldun Pakarı “Fredoom” Hüseyin Çekirdek “Bulutların Arasında” İnanç Soyer “Kafes” Kenan Hürdeniz “Renk Cümbüşü” Korman Kocaismail “Girls 1” Mehmet Gökyiğit “Blue City” Mehmet Gökyiğit “Illuminated” Mehmet Gökyiğit “Turkish Stars” Saydam Soy “Golden Bled” Saydam Soy “Spring Time”

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) Kategorisi;

Hasan Bağlar “Symmetry” BAŞARI ÖDÜLÜ Başar Taşlı “King” MANSİYON Atila Karaderi “The King” Başar Taşlı “Simetri” Başar Taşlı “Yıldızlar Savaşı” Fatma Arca “Alone” Hasan Bağlar “Disco Lights” Hasan Bağlar “Window of Autumn” Hüseyin Çekirdek “Bakış” İbrahim Alkan “Spider” Mehmet Gökyiğit “Flirting” Şerif Özege “Balıklar” Şerif Özege “İhanet” Tanfer Aktunç “Güzel Aile” Veysi Canateş “Filamingolar”

Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) Kategorisi;

Mehmet Gökyiğit “Milkyway” BAŞARI ÖDÜLÜ Altuğ Galip “Vouni Palace” MANSİYON Ali Yılmaz “Petra Stones” Altuğ Galip “Limniti” Atila Karaderi “Black Pier in Sunset” Atila Karaderi “CMC Bath Under Milkyway” Başar Taşlı “Zamana Yolculuk” Gökhan Gökberk “Soli Harabeleri” Mustafa Şenal “Çarşı” Saydam Soy “Calmness” Tevfik Ululal “Yansıma” Veysi Canateş “Cengiz Topel” Yıltan Taşçı “Portakal Zamanı”

Kavramsal (Serbest) Kategorisi;

Mehmet Gökyiğit “Objects” BAŞARI ÖDÜLÜ Ulaş Sönmez “Kuşlar” MANSİYON Atila Karaderi “Show Time” Engin Arca “Gölgeler” Hasan Bağlar “Vendetta” Korman Kocaismail “Alone” Meltem Çelikeri “Duman” Meltem Çelikeri “Zincir” Nilgün Çolakoğlu “Book is Everything” Süleyman Kaplan “No Comment” Ulaş Sönmez “Zaman”

Mimari (Siyah- Beyaz); Ahmet Vural Behattin;

Kutlay Muazzez Halkseven Özdal “Su Toplama Havuzu” BAŞARI ÖDÜLÜ Ulaş Sönmez “Dikdortgenler” MANSİYON Atila Karaderi “Gazi” KÜLTÜR DAİRESİ ÖZEL ÖDÜLÜ Ayşe Gökyiğit “Diziliş” Cahit Arkut “Ahmet Özdal Evi” Gökhan Gökyiğit “Merdivenler” Kemal Atay “Toros Ailesi Evi 2” Mehmet Gökyiğit “Gazi Lisesi” Mehmet Gökyiğit “Toros 1” Şerif Özege “Koridor” Şerif Özege “LGL” Tevfik Ulual “İsimsiz 1” Ulaş Sönmez “Merdiven” Ulaş Sönmez “Zig Zag” Yıltan Taşçı “Lefke Gazi Lisesi”

Sergilenecek eserler :Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri de kategorilerine göre şöyle sıralandı;(18 fotoğraf)(17 fotoğraf)(15 fotoğraf)(13 fotoğraf)(11 fotoğraf)(15 fotoğraf)