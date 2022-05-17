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Teslimat en iyi film müziği ödülüne aday

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Müziklerini İnal Bilsel’in bestelediği, Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, İspanya’da “En İyi Film Müziği” ödülüne aday gösterildi.

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Teslimat en iyi film müziği ödülüne aday

 

Doğuş Özokutan’ın yazıp yönettiği “Teslimat”, İspanya’nın Valensiya Özerk Bölgesi’nde bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Festival Internacional de Cortometrajes Radio City” adlı festivalde, “En İyi Orijinal Film Müziği” ödülüne aday gösterilen filmlerden biri oldu.
Seçkisinde özellikle sosyal içerikli filmlere yer veren festival, mayıs ayı boyunca devam edecek. 




“Teslimat”ın festival çerçevesindeki gösterimi ise 19 Mayıs Perşembe günü “Radio City” adlı sanat merkezinde yapılacak. Valensiya’nın tarihi şehir merkezinde yer alan “Radio City”, 1979 yılından beri faaliyet gösteriyor ve film gösterimleri dışında, pek çok sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapıyor.   



FESTİVAL SAYISI 60’A YÜKSELDİ
Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan “Teslimat”, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana 15 ülkede 60 uluslararası festivalin resmi seçkisine girdi.
Başrolünü İzel Seylani’nin oynadığı “Teslimat”, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını tehlikeye atan bir şoförün hikayesini anlatıyor.  “Teslimat”ın, İtalya, İspanya, Porto Riko ve ABD’den sekiz uluslararası ödülü bulunuyor.      


 
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