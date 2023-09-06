"Tavuri" belgeseli Kıbrıs’ta izleyicisiyle buluşacak

Derviş Zaim'in yazıp, yönettiği "Tavuri" belgeseli, 15 Eylül’den itibaren Kıbrıs’ta izleyicisiyle buluşacak.
Belgesel, Türkiye ile eş zamanlı olarak Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de gösterime girecek. Film galaları, yönetmen Derviş Zaim’in katılımıyla 17 Eylül 19.30’da Lefkoşa Küçük Kaymaklı Macro Cineplex’te; 18 Eylül 19.30’da Gazimağusa Macro Cineplex’te; 19 Eylül 19.30’da Girne Starlux’te yapılacak.
Tavuri belgeseli, hayatının yarısını hapishanede geçiren "şeytan" lakaplı Mustafa Serttaş karakteri aracılığıyla suç, suça bağımlılık, toplum ve özgürlük temalarını sorguluyor.
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