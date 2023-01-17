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Şubat ayında üç oyun birden

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, tiyatro severleri Şubat ayında tiyatroya doyuracak

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Şubat ayında üç oyun birden
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Şubat ayında da programı dolu dizgin devam edecek. Yetişkinler için iki oyun, çocuklar için bir oyun seyirciyle buluşacak.
Flavia Coste yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” isimli tek perdelik komedi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda her Çarşamba ve Cuma akşamları sahnelenmeye devam edecek.
Ayrıca “Biz Size Hayranız” oyunu da yurt içi turne yapıyor. Oyun, 11 Şubat Cumartesi 20.00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu‘nda Girnelilerle buluşacak. Oyun  bunun yanında başka bölgelere de turne yapacak. 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk seyircisini de unutmuyor ve Şubat tatilini güzel değerlendirmeleri için onları “Karagöz Sihirli Sebzeler”le buluşturuyor. Karagöz, 7 ve 14 Şubat Salı günleri saat 17.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda.
Tüm oyunların biletleri www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebilir.
 
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