banner913
banner932
17 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
4 0
 
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
10 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
11 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
99 0
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
23 0
banner964

Sessiz Çığlık Mektup Yarışması Ödül Töreni yapıldı

banner476

banner974
Sessiz Çığlık Mektup Yarışması Ödül Töreni yapıldı
banner971

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Sessiz Çığlık Mektup Yarışması Ödül Töreni cuma akşamı yapıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer alan ödül töreninde, bu yıl 16-85 yaş arasındaki yarışmacılar arasından Tansel Şık’ın mektubu birincilik, Gülsade Baybuğa Soykök’ün mektubu ikincilik, Ayşe Sönmez Boran’ın mektubu ise üçüncülük ödülüne layık bulundu.

Ödül ve plaketlerin verildiği törende, dereceye giren 3 mektup da sırasıyla okutuldu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins “Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın amacının sessiz çığlıklara ses olarak, sosyal devlet anlayışının eksikliğinden kaynaklanan toplumsal sorunları dile getirmek ve bu alanda farkındalık yaratmaktır” diyerek, başta Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın sponsorları Albank ve Asbank’a ve törenin evsahipliğini yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na ve mektup yarışmasına destek olan herkese teşekkür etti. 

Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nı destekleyen sponsorlar, Albank Genel Müdürü Şükrü Can ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip de yaptıkları konuşmalarda sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptılar.

Törende son olarak, geçen yıl birincilik ödülüne layık görülen ve Mehmet Ekin Vaiz tarafından bu yıl filmleştirilen Hidayet Uyanık’ın “Benim Annem” isimli mektubu film olarak gösterildi. Filmin https://www.youtube.com/watch?v=PO3S_QKkNrU linkinden izlenebileceği kaydedildi. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.