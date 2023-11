Şair dostumuz Mustafa Çelik’i ölümünün 12. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz

Yaşam aslında bir ince çizgi bugün varsın yarın yoksun. Bu ikilem içinde yaşıyoruz. “Gününü Yaşa” sözünü anımsıyoruz. Çok doğru gününü yaşa ama Mustafa gibi dolu dolu yaşa ki geleceğe bir şey bırakabilesin. Mustafa dostumuz bizlere sevgi bıraktı, kendi elleriyle kurduğu bir merkez bıraktı, yazın dünyamıza üç şiir kitabı bıraktı v.b sayabileceğimiz çok şey bıraktı ama en çok da “ön yargılarımızı” kırmamız için birbirimizle empati kurarak dostluğun öneminin ne kadar büyük olduğunu bizlere öğretti.Çok şeyler paylaştık dostum seninle yattın yer nur olsun. Seni hep kalbimiz de taşıyacağız.Mustafa Çelik ,İlkokulu Vadili İlkokulu'nda, orta ve liseyi Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Liseden sonra iş yaşamına atıldı. 1984 yılında girdiği K.T. Kooperatif Merkez Bankası'nda emekli oldu. Bir dönem CTP-DP hükümetinde İç İçleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu.1982 yılında geçirdiği trafik kazası nedeni ile yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanmakta olan şair ülkemiz sivil toplum örgütlerinden K.T.Ortopedik Özürlüler Derneği ve kurulup gelişmesine de imza attığı Özürlüler Spor Federasyonu başkanlıklarını da yürüttü. K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği'nin başkanı ve Özürlüler Spor Federasyonu'nun Onursal Başkanı idi. Aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Basketbol dalında faal bir sporcuydu. 14 Kasım 2011 günü onu sonsuzluğa uğurladık.ESERLERİ:1-Özlem,1984,Şiir2-Çağrı,1994,Şiir3-Sevgi Savaşçıları, Sessizliğim,Şiir,2001. Bu kitap ayrıca Azarbaycan’da Azerice olarak da yayımlandı.TEKERLEKLİ SANDALYEinan kiSandığın kadar zor değiltekerlekli sandalyede bir yaşamkişi değilsandalyeyse bağımlı olanayaklarına yön veremeyen nice insandolaşıyor her gün aramızdabeyni ayaklarındaoysa kırk kez de gelsem dünyayarazıyım her seferindeayaklarına bağımlı beyin olmaktansasandalyesine hükmedebilensakat bir bedeninbeyni olmayaSEVGİ SAVAŞÇILARI "Can dostuma"Neler yitirmedik ki biz bu savaşta birbirimizden başkaSustularsavaş meydanlarındaen acımasız naraları atanlartıpkıcamı çerçeveyikırıp devirenkorkmuş çocuklar kadarsessizlersevgi kazandıbir kez dahaamane pahasınaellerimizi yitirdikonlara uzanan ellerimizigözlerimizi yitirdikyalnızca güzeli arayan gözlerimizideyişlerimizisözlerimizi yitirdikki o sözleronları kucaklayan sözlerdisevgi kazandıbir kez dahaamane pahasınatek sen kaldın banatek ben kaldım sanabiz!sevgi savaşçılarıydıkelsizve gözsüzyürek yüreğe......YAŞAMBanaöyle bir yaşamı layık gördün kiköpekler yaşayamazdıyaşadım.öylesine dayanılmaz acılara dayandım kien dirençli insanlar dayanamazdıgül kurusu akşamların hatırınabinlerce diken kucakladımbir dem yakamoz uğrunadenizlerin tonlarca tuzlu suyunu yudumladım.dayandım kahrolası acılaradayandım cevapsız sorgularadirendimsenin içindirendimiçimdeki sevdanın uğrunadeğmezditükendimGÖZYAŞI OLMAZSA AŞK DA OLMAZGeleceksen uyup dadayanılmaz çağrılarına aşkınhesaplaş geçmişinleyarına hesabın kalmasındikenini getir banagülünü onlara bırakacıt canımı acıtabildiğinceyüreğimi kanatağlamakdöl yatağıdır aşkıngözyaşı olmazsaaşk da olmaz"Büyük aşklarbüyük acılardan doğar" demiştibir usta ozanben inandımsen de inannasıl kigün ışığına merhabasıağlamaktır yeni doğan bebeğinbir bedeli vardır elbet her güzel şeyinbakma yüzüme öyle şaşkın şaşkınağlamakyaşam pınarıdır aşkıngözyaşı olmazsaaşk da olmaz.NEREDESİNGecelerimi uykusuzbeni sensiz koydunalıştırdın gözlerimiağlamaya neredesinBir sen vardın yaşanasıve yaşatılasıbirsen vardınolmaz olasıiçimde yakıp gittin ateşineredesinÖĞRETİYaşamak bir ağrı olur yürekteinsan umutsuz kalınca uzananelleri görmez söylenen sözleri duymazbir yara olur kanar düşünceÖğrenince doğmanıneşdeğer olmadığını yaşamaklatıpkı ölümün tükenmek olmadığı gibiöğrenince nefes alıp vermeninyaşamak olmadığınıot gibi kuruyarakyeniden yeşerecek tohumumyeniden başlayacakinsanca yaşamakESKİCİİstanbul'daSirkeci'deiki eskicive kadar derinden etkilemişbu küçük sır bizihiç kimse bilmiyorneyi gizlediğimizibilmeyecek deeskiciler bileher ikisi de ayni amaçtabuluşmuşlar ayni sokaktabiri öndebiri arkadabirisi aymacında arzununve sesleniştebirisi sıkıntısında isteminsuskunyalnızca teyit etmekte"seni seviyorum"bendeDÖNECEĞİMİçimde bir uhdesin gidiyorumama yine döneceğimbelki mezarından kaçmış bir hortlaksilueti belki ensende bir vampir nefesibelki bir Tanrı mucizesi ama ille de döneceğimBir uhdesin içimdeöfkemhiçbir öfkeye sığmazkarşı konulmazkoparıp atsan yüreğimizerrelere ayırsan beynimiunutmamunutturamazsın çektirdikleriniölsem bile döneceğimKADINBir kadın olmalıydın yaşamımdabir kadınki onsuz asla var olmamalıydımbir kadınattığım her adımda yanımdamimarı tüm güzellikleriminseninle yücelmeliseninle aşmalıydım kendimiBir kadın olmalıydınbir kadın kibeni benden iyi tanıyanengel değildestekbüyüttüğüm fikirlereben olmadanbenim gibi bakmadanbenim gibi görebilen bir kadınki ben onsuzasla ben olmamalıydımona rağmen değil.KALE DÜŞTÜBir mermi patladı göğsümdene kaburga kaldıne yürekyıkıldı surlarımkale düştübaşımı avuçlarıma alsamdüşünsem ne yazarbilge olsamçözüm arasam ne yazarne yazartoplasam bundan sonradağılan yüreğimikimenasıl söyleyeyimonlarca kavgada yitirmediğimsevda kalemibir sinsi kurşunda kaybettiğimikim inanır kiGEL - GİTDoldurulmaz bir boşluk oluyorsun içimdeher gidişindesöylenememiş binlerce sözcükve eksiz sevdanın gölgesindebelirsizlikteçıldırıyorumonulmaz bir yara bugitme kalmanı istiyorumgitme kalseni seviyorum.GERÇEK AŞKSeniyüzyıllarca beklemişim sankiyüreğimağarmış saçlarım gibi akbelleğimunutmaya hazır her şeyiellerine uzanırken titreyen bu ellersıcak eller tutmaya hasretne çok olmuşgerçek bir aşkı yaşamayalıbilemezsinYaşamımıdeğmeyenlere adarkenne kadar da aptalmışımşimdi anlıyorumağlarkengöz yaşı dökerkenardı sıra gidenlerin(tek damlaya bile değmediklerini fark etmeden)neredeydinher aldanıştaher kaybedişteseni arıyormuşum bilmedensarıl banaseni ne çok bekledimbilemezsin.GİTMEBir açmazın ortasındayımderin dalışlar yaşıyorumderin dalıp gitmelersenle ilgilibir çığlık yüreğimdepatlamak istiyorbir isyankendiyle savaşıyorgitmek zorunda değilsingitmeGeceler üstüme geliyorisyanım benden büyükbeni boğuyor.Bir hiç oluyorumbir hiç oluyor sevdam sensizoysaellerim bile el olduğunusen dokununca anlıyorgitmeDudaklarımdudaklarınla buluştuğunda(adına öpüşmek dedikleri bu işlevihertadışımda)hücrelerim ayağa kalkıyoryüreğim alkış tutuyorher gidişindebin kez ölüyorumgitmeOturne olurotur ve dinle benibu bir sevdadeliceanlatılmaz bir acı yaşıyorumgel - gitlerindearkandan bakmaktanağlamaktan usandımBir kısır döngü yaşam sensizher şey olağanher şey alışkanlıkkal artıkgitme