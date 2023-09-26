Ramadan Cemil Meydanı iki etkinliğe ev sahipliği yaptı

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında dün akşam ‘Let's Sing Together Band’ tarafından gerçekleştirilen İki Toplumlu Barış Konseri Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti.Belediyeden verilen bilgiye göre, Grup, birçok müzik türünü içeren geniş bir repertuvar sundu.-Sualtı fotoğraf sergisinde ikinci günYine festival kapsamında, Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 18:00’de, ‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi’ ikinci gününü gerçekleştirdi.Bu akşam son bulacak olan sergide, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçıların çektikleri resimler yer alıyor.‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ise 28 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da, Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda yapılacak.1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması 2 Eylül Cumartesi günü, Kervansaray Halk Plajında gerçekleştirilmişti. Düzenlenen yarışmaya adanın Güney Kıbrıs ve KKTC'den toplam 29 dalgıç katılım gösterdi.