Radyum Kızları hakkındaki oyun yarın sahneleniyor

Radyum Kızları hakkında belgesel oyun “Karanlıkta Işıldayanlar” yarın Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleniyor.

Baraka Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Baraka Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun Arabahmet Kültür Evi’nde yarın 20.00’de sahne alacak.

Oyunun biletleri 20 TL'den girişten veya

Khora Kitap Cafe’den alınabiliyor.Geçen haftaki gösterimlerini Melekler Takımı anısına gerçekleştiren ve gelirini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne bağışlayacak olan Baraka Gençlik Tiyatrosu, oyunda "İsias katillerinden hesap sorulmasına ilişkin" güncel mesajlar da veriyor.