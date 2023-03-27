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“Olivia” isimli kısa belgesel Girne’de gösterilecek

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“Olivia” isimli kısa belgesel Girne’de gösterilecek
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Olivia isimli kısa belgesel, Girne Düşünce Derneği ev sahipliğinde cuma günü Dome Hotel’de gösterilecek.


Girne Düşünce Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ta son 50 yılda savaş ve çatışmalardan etkilenen üç kuşak kadının hikayesinin anlatıldığı "Olivia" isimli kısa belgeselin gösterimi, 31 Mart Cuma günü saat 19:00’da Girne’de Dome Hotel’de yer alacak.
Belgesel gösteriminin ardından ise Sadiye Ada moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Mine Balman ile sohbet toplantısı yapılacak.

Etiketler; #kadın olivia
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