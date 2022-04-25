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Liselerarası Müzik Yarışması Finali cuma gün

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8’inci Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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Liselerarası Müzik Yarışması Finali cuma gün

 

17 liseden 19 grubun katılacağı yarışmada “En İyi Orkestra", "En İyi Sahne Performansı", “En İyi İcra”, "En İyi Kız Solist", "En iyi Erkek Solist", "En İyi Enstrüman Performansı" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödül verilecek.

Finale katılacak okullar şöyle:

“Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Levent Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Necat British College, Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Türk Maarif Koleji, Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji, TED Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Polatpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Namık Kemal Lisesi.”

 

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