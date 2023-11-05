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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, piyanist Gülsin Onay’ın resitali ile sona erecek

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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, piyanist Gülsin Onay’ın resitali ile sona erecek
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21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapanış konserinde, Gülsin Onay Piyano Resitali yer alacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin kapanış konseri yarın saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi düzenlenen Festival’in kapanışında, Piyanist Gülsin Onay Kıbrıslı sanatseverlerle Haydn, Mozart, Chopin, Ravel ve Adnan Saygun'un eserlerinden oluşan bir programla buluşacak.
Deniz Plaza’nın ev sahipliğinde yapılacak kapanış konserinin biletleri, Deniz Plaza mağazalarından, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak biletfest.com’dan alınabilecek.
 
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