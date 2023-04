Kültür sanat dolu bir gün geçirme fırsatı

Bu yıl Cumartesi’ye denk gelen 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Yakın Doğu Müzelerini ziyaret edecek olan aileler, kültür sanat dolu bir hafta sonu yaşayacak

2012’den bu yana her yıl dünya sanat günü olarak kutlanan 15 Nisan, bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Ailenizle birlikte eğlenceli bir gün geçirmek için bu fırsatı kaçırmayın! Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek kültür sanat dolu bir hafta sonu geçirebilirsiniz.Rönesansın en önemli isimlerinden ünlü bilgin ve sanatçı Leonardo da Vinci’nin doğum günü onuruna “Dünya Sanat Günü” olarak kutlanılan 15 Nisan, sanatı toplum hayatında daha görünür kılmayı amaçlıyor. Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri de zengin koleksiyonları ile bilim, teknoloji, kültür ve sanatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde günlük hayatın bir parçası haline getirme hedefiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.ÇAĞDAŞ SANATIN KALBİ: KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİDünya sanat gününde gerçekleştirebileceğiniz sanat gezinizde ilk durağınız Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmalı. 14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserlerini sanatseverle buluşturan müzede heykel ve resimler, bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri aynı çatı altında görebilirsiniz.OTOMOBİLLERİN BÜYÜLÜ DÜNYASI KIBRIS ARABA MÜZESİ’NDE!Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ndeki turunuzu tamamladığınızda, hemen karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi sizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. Sahip olduğu zengin koleksiyonunu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seren Kıbrıs Araba Müzesi’nde 150’nin üzerinde otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor. Kıbrıs Araba Müzesi sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların da eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ziyaret edebileceğiniz bir diğer müze ise Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi. 20 yılı aşkın bir süre devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulan müzede tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs’ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs’ta bulunan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit örneğinin sergilendiği müzede, Kıbrıs’a özgü 140 çeşit bitki türü sergileniyor.KIBRIS’IN KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SURLARİÇİ ŞEHİR MÜZESİ’NDE!Girne Kapısı’nın karşısında yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini yansıtırken bir yandan da birbirinden farklı eserleriyle sanat severlere tam bir sanat şöleni sunuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Geniş bir eser yelpazesine sahip olan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Aynı zamanda 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.GÜNSEL VE SANATLefkoşa’nın en işlek caddelerinden Dereboyu’nda yer alan GÜNSEL Sanat Müzesi ise 14 Türk Topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. Müzede sergilenen eserler ekol, tarz ve üslup bakımından geniş bir yelpaze oluşturarak ödüllü sanatçıların resim, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, heykel ve seramik eserlerini bir araya getiriyor. GÜNSEL Sanat Müzesi, aynı zamanda Akdeniz’in çevreci otomobili GÜNSEL’in çevreye, topluma ve sanata karşı olan duyarlılığını sembolize ediyor.