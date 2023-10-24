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Kâmil Özay şiirleri seslendirildi

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Kâmil Özay şiirleri seslendirildi
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Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, dün akşam “Sevda Şairi Kâmil Özay Dizeleri” başlıklı şiir ve müzik dinletisi düzenledi.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, eğitimci- şair Kâmil Özay’ın şiirleri seslendirilirken, Kıbrıslı Türk bestecilerin şarkılarından oluşan bir dinleti de gerçekleştirildi.
Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun “Sevda Şairi Kâmil Özay Dizeleri” etkinliğinde konuk okuyucu olarak Gülçin Soyal Arabulucu da sahne aldı.
 
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