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KKTC'nin ilk yerli operası Türkiye'de turneye çıkıyor

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KKTC'nin ilk yerli operası Türkiye'de turneye çıkıyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli operası Arap Ali Destanı, Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ortak prodüksiyonu olarak sahnelenen eser, Kıbrıs Türk tarihinde yeri olan, haklının yanında durmasıyla bilinen Halk kahramanı Arap Ali'nin hayatından bir kesiti anlatıyor.

Bestesi Ali Hoca'ya, librettosu Havva Tekin'e ait Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, halk arasında "Arap Ali" olarak tanınan Kıbrıslı bir liman işçisinin, yevmiyeleri eksik ödeyen Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması, işveren Kaptan Ağa'nın Ali'yi hapishaneye attırmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili'nin, koreografisini Özlem Kuru Kofalı'nın, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı Arap Ali Destanı'nda, KKTC'li opera sanatçılarının yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Mersin, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da yer alıyor.

Dünya prömiyeri, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde 19 Ekim 2019'da yapılan eserin, Türkiye prömiyeri ise 7 Aralık Salı akşamı İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

KKTC'den Tuğrul Enver Töre'nin Arap Ali rolüne ses verdiği eserin başlıca rollerini Arda Aktar, Sermin Dikmen Töre, Didem Çelik, Funda Uyanık, Barış Yanç, Hasan Çelik, Mehmet Ali Tutar, Engin Suna, Mithat Karakelle, Mehmet Erkoç, Erek Kızılörs, Erdem Özdemir paylaşacak.

KKTC'nin ilk opera eseri olma özelliğini taşıyan Arap Ali Destanı, Türkiye’deki ikinci temsilini 10 Aralık Cuma akşamı İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda, üçüncü temsili de 13 Aralık Pazartesi akşamı Ankara'daki Opera Binası’nda verecek.

Eserin, yurt dışında ve uluslararası opera festivallerinde sahnelenmesi için de çalışmalar devam ediyor.

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