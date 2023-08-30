Kitap Fuarı, 35. kez kitapseverlerle buluştu

Işık Kitabevi tarafından düzenlenen ve 12 gün sürecek Kitap Fuarı, önceki gece yapılan kitap satışı, açılış ve ödül töreni seremonisi ile 35.kez sanatseverlerle buluştu

Ana teması “Çıkmaz nerede” olarak belirlenen 35. Işık Kitabevi Fuarı önceki akşam başladı.

12 gün sürecek fuar, Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında kitapseverler için açık… Fuar boyunca kitaplar yüzde 10 indirimli satılıyor.

Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen’in konuşmasıyla açılan kitap fuarında önceki akşam Acar Akalın ve Panikos Hrisantu’ya onur ödülü; Hakkı Yücel’e Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü verildi. Akalın’a ödülünü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hrisantu’ya CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Yücel’e de yazar-şair Neşe Yaşın takdim etti.

Ödül alanların da kısa konuşmalar yaptığı gecede, Serdar Kavaz, Acar Akalın bestelerinden dinleti sundu. Bazı şarkılara Acar Akalın da eşlik etti.

Tüm etkinliklerin saat 20.30’da başlayacağı kitap fuarında dün akşam “Laiklik ve İnsan Hakları” konulu panel yapıldı.

Bu akşam Sanatçı ve Yazarlar Birliği”nin düzenleyeceği “Kültürel Alana Müdahalelere Karşı Sanatla Mücadele” konulu panelde Nilgün Güney, Okan Ersan ve Tuğçe Tekhanlı konuşma yapacak. Panelin moderatörlüğünü Halil Karapaşaoğlu yapacak.

