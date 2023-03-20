Kıbrıs’tan manzaralar sergide

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, KKTC’nin farklı yerlerini resmettiği eserlerinin de yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.
Ziyarete açılan sergide, sanatçının “Surhanderya'nın Güzellikleri”, “Bilge Öğretmen”, “Girne Limanı” ve “Güzelyurt” eserleri ön plana çıkıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödülü sahibi de olan sanatçı Aminov, “Surhanderya'nın Güzellikleri” isimli eserinde Özbekistan’ın milli kostümleri ile genç kadınlar ve erkekleri resmediyor. Surhanderya bölgesi, Özbekistan'da doğal güzellikleri ile insanları büyüleyen ve mağaraları, masifleri, geçitleri ile ön plana çıkan bir bölge. Sanatçı, “Bilge Öğretmen” adlı eserinde ise papağan ve çocuk imajlarını tasvir ederek hayvanların insan yaşamında ve çocukların gelişiminde taşıdığı önemli role göndermede bulunuyor.
Aminov’un Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerdeki manzaralarından ve buraların güzelliklerinden ilham alarak yaptığı eserler de Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşan sergide yer alıyor. Sanatçı bu eserlerden “Güzelyurt”ta, Güzelyurt bölgesinin tarihi, kültürel, arkeolojik, ve dini yerlerinden ilham alıyor. “Girne Limanı” ise sanatçının Girne’den ilham alarak yaptığı eserlerinden biri olarak sergide yer alıyor.
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