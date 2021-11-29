Kıbrıslı genç yazarın kitabı en çok satan kitaplar arasına girdi

Kıbrıslı Genç Yazar Ahmet Şimşek’in HAMMURABİ adlı ilk öykü kitabı Türkiye’deki D&R ve İdefix gibi dev kitap alışveriş sitelerinde öykü türünün en çok satan kitapları arasına girdi

Kıbrıslı Genç Yazar Ahmet Şimşek’in HAMMURABİ adlı ilk öykü kitabı Türkiye’deki D&R ve İdefix gibi dev kitap alışveriş sitelerinde öykü türünün en çok satan kitapları arasına girdi.İlk olarak 2020’nin Ağustos ayında KKTC’de, Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan Hammurabi adlı öykü kitabı, aynı sene kendi türünde Kuzey Kıbrıs’ın en çok okunan kitabı olmayı başardıktan sonra Türkiye’deki yayınevlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Kıbrıslı genç yazar Ahmet Şimşek, sonraki süreçte Türkiye’deki yayınevlerinden biriyle anlaştı (Vacilando Kitap) ve öykü kitabı Hammurabi, 2021’in Şubat ayında yeniden basılıp Türkiye’deki okurlara sunuldu.Hammurabi adlı öykü kitabı Türkiye’de yayımlandığından beri Türkiye’de de kendi okur kitlesini yakalamaya başlayan Şimşek, Edebiyat Burada, Parşömen Sanat Fanzin, Salt Muharrir gibi edebiyat ve sanat bloglarıyla çeşitli söyleşilere imza attı ve adını edebiyat çevrelerinde de duyurmaya başladı.Hammurabi öykü kitabı geçtiğimiz günlerde, Türkiye genelinde 200’den fazla mağazası bulunan dev kültür ve sanat platform D&R’daki kitap listelerinde neredeyse zirveye kadar tırmandı ve En Çok Satan Türk Öykü Kitapları listesinde 12. sıraya kadar yükseldi. Dev kitap platformunda aynı türde 2.300’den fazla kitap bulunuyor.Habere duyduğu sevinci sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getiren Kıbrıslı genç yazar şu ifadelerde bulundu: “Okurlar sayesinde Hammurabi, çıkabileceği en üst sıralara kadar çıktı ve duyduğum minneti tahmin dahi edemezsiniz. Türkiye’deki yayıncım Mustafa Okumuş’a bana ve öykülere güvendiği için teşekkür ederim. Dudyuğum sevinç kitabın ilk çıktığı zamankiyle aynı ve biliyorum ki bu bir başarı sayılacaksa eğer, bu Hammurabi okurlarının başarısıdır.”Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 57. Kütüphane Haftası Etkinlikleri’ne de konuşmacı olarak katılan Ahmet Şimşek, yeni bir öykü dosyası ve aynı zamanda bir roman üstünde çalıştığının müjdesini vermişti. Kıbrıslı genç yazarın ilk öykü kitabı olan Hammurabi ise Lefkoşa’da Polis Sokak’taki Işık Kitabevi’nden ya da Türkiye’deki kitap alışveriş sitelerinden temin edilebilir.