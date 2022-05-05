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Kıbrıs Türk Müzik Ve Sanat Derneği Korosu konserler verecek

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Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Korosu, Girne ve Lefkoşa’da konserler verecek.

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Kıbrıs Türk Müzik Ve Sanat Derneği Korosu konserler verecek
 
Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Korosu Şefi Ulus Yeşilada tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda ve 16 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda yer alacak konserlere, Kıbrıslı Türk besteci merhum Ertan Namıkkemaloğlu’nun eseri olan “Kalbimin Kraliçesi”     adı verildi.
Konserde, Kıbrıslı besteciler Ulus Yeşilada, Mehmet Gürçimen ile Ertan Namıkkemaloğlu’nun bestelerine ve güfte yazarları Gülçin Arabulucu Soyal, Refet Egün Erdadaş, Cengiz Köse, Derviş Faslı ile Abidin Fakıoğlu’nun  şarkı sözlerine yer veriliyor.
Konserde ayrıca, koronun yanı sıra Mehmet Mehtap Gürçimen, Gülçin Arabulucu Soyal, Ulus Yeşilada, Sevil Özel, Mehmet Karadal, Jale Yılmaz, Filiz Yeşiloğlu ve Aryen Çağdaş Can solist olarak bulunacak.
 
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