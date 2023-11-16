Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, yeni sezonu Gizli Dünya oyunuyla açıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu prömiyerleriyle 2023-24 sezonunu 4 yaş ve üzeri çocukları hedefleyen "Gizli Dünya" adlı oyunla açıyor.Devlet Tiyatroları, 20 Kasım Pazartesi günü İskele'deki prömiyerin ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilkokulların 1. 2. ve 3. sınıflarına gösteri yapmak üzere yolculuğa çıkıyor.Gülen İpek Abalı'nın kaleme aldığı ve Nergül Tuncay Fellahoğlu'nun yönettiği "Gizli Dünya" oyunu, çocuklara sadece masal okumanın keyfini değil, aynı zamanda hayal kurmanın önemini de hatırlatmayı amaçlıyor. Bugünün çocuklarının kitap okumayı unuttuğu, hayal kurmaktan uzaklaştığı bir dönemde, bu oyun masalların sihirli dünyasını sahnede canlandırarak çocukları eğlenceli ve öğretici bir serüvene davet ediyor.Oyunun yaratıcı ekibi:Yazan: Gülen İpek AbalıYöneten: Nergül Tuncay FellahoğluYardımcı Yönetmen: Ruhsan Ankay KısaOyuncular: Pınar İnandım, Suzan Polat, Deniz Aslım ve Mehmet SamerKoreograf: Batu KonnoluBesteci: Fatih ÇiçekliDekor ve Kostüm Tasarım: Fatma BenderIşık Tasarım: Mustafa KralÇocuk Gazetesi : Cevahir Caşgir HadımcıAfiş Tasarım: Kemal MenemenciFotoğraf: Ulaş ÖğüçTurne Sorumlusu: Çağda ÖzsoyKostüm Uygulama: Gülsen DünkiIşık Uygulama: Mustafa KıralDekor Uygulama: Mehmet Isırgan ve Yalçın ArıcıEfekt Uygulama: Ayla Çağla ÖztaşçıSahne Amiri: Yalçın ArıcıUlaşım: Ayhan Kayar