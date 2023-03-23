“Karanlıkta Işıldayanlar” son oyunu 25 Mart’ta sahnelenecek

Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun sahnelediği “Karanlıkta Işıldayanlar”, son temsilini 25 Mart Cumartesi yapacak.

Baraka’dan verilen bilgiye göre, Radyum Kızları hakkında belgesel bir oyun olan “Karanlıkta Işıldayanlar” saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde sahne alacak.“Dünya Emekçi Kadınlar Günü” temasıyla hazırlanan ve Mart ayı başından bu yana gösterimlerine devam eden oyuna, 10 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet edildi. Tek perdelik oyun 1 saat sürüyor. Biletler 20TL karşılığı girişten veya Khora Kitap Cafe’den temin edilebiliyor.“Karanlıkta Işıldayanlar”, izleyicileri 1900’lerin başına götürürken, dönemin dans ve müzikleriyle buluşturuyor, ayrıca kadının ve emeğin özgürleşmesi mesajını da veriyor.-Dünya Tiyatro Günü özel gösterimiDünya Tiyatro Günü dolayısıyla 25 Mart’taki gösterim öncesinde Baraka’nın genç oyuncuları, “Ezberleri bozuyor ve bize dayatılan rolleri kabul etmiyoruz!” başlıklı Dünya Tiyatro Günü bildirisini de seyirciyle paylaşacak. Shakespeare ve Brecht’ten alıntılar da içeren Dünya Tiyatro Günü bildirisinde genç oyuncular eğitim, sanat ve tiyatro alanında taleplerini dile getirecek.Oyunun kadrosu şöyle:“Yazan ve Sahneye Koyan: Nazen Şansal. Oyuncular: Alaşya Şansal Rahvancıoğlu, Edna Deniz Çiçek, Katherine Dilara Mutlu – Quinta, İncilay Gök – Grace, Serdil Atak – Mollie.Teknik Ekip: Slayt ve Müzik: Deniz Özkibar, Sezgin Keser. Işık: Serap Kızıl, Said Alpsoy. Afiş: Bâlâ Kabakçı. Fotoğraf: Özgür Özsaygın. Video: Kerem Yağmur. Bilet organizasyon: Merin Olgun. Dekor, Kostüm, Aksesuar: Tiyatro sever Baraka dostlarının kolektif emeği ile hazırlanmıştır.”Açıklamada, Devlet Tiyatroları ve Gülsen Dünki’ye de kostüm desteği için teşekkür edildi.