banner583
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
11 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
1.1B 0
 
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
33 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
99 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
33 0
54 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
89 0
banner661
banner726

“Kapalı” perde açıyor

banner476

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Kapalı” 8 Aralık Çarşamba akşamı seyircilerle buluşacak

banner714
“Kapalı” perde açıyor
banner721
 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yoğun bir oyun programıyla seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Biedermann ve Kundakçılar oyunu ardından 8 Aralık Çarşamba akşamı “Kapalı” isimli oyun seyircilerle buluşacak. 
 Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği  “Kapalı” isimli oyun, Kıbrıs’ın önemli bir politik gerçeğini ele alıyor. 
Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın, Varoşa’nın hikâyelerini kovalayan oyun, savaş, göç, yerinden edilme, bellek temalarını sergileyecek.
Oyunda Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani rol alıyor.
 Oyun, 8 Aralık Çarşamba akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma gecesi saat 20.00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 
Pandemi koşullarına uygun oturma düzeniyle sahnelenecek oyun için aşılı ya da aşısız tüm seyirciden 72 saatlik PCR/Antijen testi istenecek. 
Biletler, www.biletinial.com adresinden ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek. Detaylı bilgi 227 87 82 numaralı telefondan alınabilecek. 


banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.