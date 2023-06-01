Hayat Kime Güzel oyunu yarın ve cumartesi KHYD yararına sahnelenecek

Hayat Kime Güzel oyununu yarın ve cumartesi günü Kanser Hastalarına Yardım Derneği-TULIPS yararına sahnelenecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-TULIPS yararına sahne alacak ‘İstanbul Meydan Sahnesi’ Tiyatro Ekibi 2 Perdelik Komedi, ünlülerin oynadığı ‘Hayat Kime Güzel’ oyununu yarın ve cumartesi günü sahneleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi – Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 20.30’da, girişin 150 TL bağış karşılığı mümkün olduğu tiyatro oyunundan elde edilecek gelirle kanser hastalarının elzem ihtiyaçlarına yanıt verilecek.

Kanser hastalarının ilaç ve elzem ihtiyaçlarına destek vermek isteyenler 0542 853 11 21 - 22 89 807 no’lu telefonlardan Derneğe ulaşarak, 150 TL bağış karşılığı davetiye temin edebilecek.

