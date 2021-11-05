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Güngördü’ye “Uluslararası Sanata Evet Ödülü”

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Uluslararası Sanata Evet Ödülü’nün bu yılki sahibi, Türkiye’den 27 il, dünyadan 10 ülke arasından Girne Belediye Başkanı Güngördü oldu

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Güngördü’ye “Uluslararası Sanata Evet Ödülü”
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün “Uluslararası Sanata Evet Ödülü”ne layık görüldüğü bildirildi.
Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Jürisi yaptığı açıklamada, kazananların tiyatronun duayenlerinden Tamer Levent tarafından belirlendiği Uluslararası Sanata Evet Ödülü’nün bu yılki sahibinin Türkiye’den 27 il, dünyadan 10 ülke arasından Güngördü olduğunu açıkladı.
Güngördü’nün ödülü, Girne’de tiyatroya verdiği önem, belediye tiyatrosunun uluslararası alanda gerçekleştirdiği katılımlar, katkılar ve sanatın diğer dallarına yaptığı çalışmalar nedeniyle kazandığı bildirildi.
Ödülünü alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı açıklamada, “Tarih boyunca insanlar, kültür birikimlerini kentlere yansıtmışlardır. Toplum ve kent arasında bir etkileşim söz konusudur. Toplumlar, yaşadıkları kentlere hayat verirken, geleceğin kentlerine de şekil verirler.”  dedi.
Kentlerin, mimarileri, peyzajı, heykelleri, sanat galerileri, tiyatro salonları; sanata olan katkıları ile anıldığını belirten Güngördü, “Çünkü sanat, estetik değerlerin bütünüdür. Bir kenti yaşanılır kılmayı, estetik değerlerden uzaklıkta bağdaştıramayız. Yani, estetik değerler, kaliteli bir yaşam için büyük önem taşır.” ifadelerini kullandı.
 
 
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