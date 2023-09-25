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Gitar virtüözü Krzysztof Meisinger konseri yarın akşam Bellapais Manastırı'nda

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Gitar virtüözü Krzysztof Meisinger konseri yarın akşam Bellapais Manastırı'nda
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi yapılan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam ünlü Polonyalı gitar virtüözü Krzystof Meisinger'in solist olarak yer alacağı ve yöneteceği KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konseri ile devam ediyor.
Dernekten verilen bilgiye göre Bellapais Manastırı'nda saat 20.30’da başlayacak konserde, Astor Piazzolla’nın Bandoneón from “Suite Troileana” Milonga del Ángel, Libertango, Soledad, Concierto para Quinteto eserleri seslendirilecek.
Eleştirmenlere ve dünya genelindeki müzikseverlere göre, Krzysztof Meisinger, “en önemli” ve “karizmatik” klasik gitaristlerden biri olarak kabul ediliyor. Krzysztof; Sumi Jo, Philharmonia Quartett Berlin ve Academy of St. Martin in the Fields gibi klasik müziğin önemli yıldızları ve toplulukları ile birlikte çalıştı. Tokyo'dan Los Angeles ve Buenos Aires'e kadar ünlü konser salonlarında konserler verdi. Bu konser salonları arasında Wigmore Hall, Londra; Tokyo Uluslararası Forum; Berlin Filarmoni; Theatre du Chatelet, Paris ve Teatr Wielki Ulusal Opera, Varşova bulunuyor.
Konser biletleri Deniz Plazalar'dan ve online olarak biletfest.com web sitesinden sağlanabilecek.
 
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