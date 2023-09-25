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Girne’de latin rüzgari

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‘Girne Arkın group Fest 23’ kapsamında sahne alan ‘Santana by Latin Power Tribute Band' adeta latin rüzgari estirdi

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Girne’de latin rüzgari
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‘Girne Arkın group Fest 23’ kapsamında önceki akşam Girne Amfitiyatro’da ‘Santana by Latin Power Tribute Band' sahne aldı.
Latin Amerikalı ünlü Santana’nın birebir şarkılarını seslendiren grup, en hit Santana parçaları ile adeta bir latin rüzgari estirdi. Yaklaşık bin beş yüz kişinin katıldığı konserde, zaman zaman tüm şarkılar tek ağızdan söylenirken, izleyiciler yerlerinde duramadı. 'Wine Fest' özel etkinliği olan 'Santana by Latin Power Tribute Band' konserinin bir noktasında, grup seyircileri de sahneye davet etti.

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