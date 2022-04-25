Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günlerinde bugün Bora Ercan var nde çerçevesinde bugün çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde başlatılan ve cuma gününe kadar sürecek fuarda bugün saat 11.00’de Bora Ercan’ın “Yazarın Zihni, Zihnin Kazısı” başlıklı söyleşi ve imza günü yapılacak.

Ramadan Cemil Meydanı’nda aynı saatlerde Türkiye’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı eğitimci, şair, çocuk edebiyatçısı Havva Tekin, çocuklarla buluşarak söyleşi ve imza günü yapacak.

Sanat Galerisi’nde saat 14.00’te “Kıbrıslı Genç Kadın Yazarlar Buluşması” kapsamında, söyleşi ve imza etkinliğinde Fatma Türkoğlu, İlke Ergin, Rüya Mert, Sole Güneş ve Pembe Tanyol okuyucularıyla buluşacak. Ardından saat 16.00’da, Hakkı Atun, Cem Kar ve Hakan Kofalı’nın söyleşi ve imza buluşması düzenlenecek.

1960’lı yıllardan itibaren şiir severlerin gönlünü fetheden usta şair Ahmet Telli, şiir dinletisi ve imza gününde sevenleriyle buluşacak. Sanat Galerisi’nde etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

ÜLKE YAYINCILARI BİR HAFTA BOYUNCA RAMADAN CEMİL MEYDANI’NDA OLACAK

70'in üzerinde yazar, şair ve gazetecinin katılacağı etkinlik programı çerçevesinde Türkiye'den Latife Tekin, Ahmet Telli, Bora Ercan yanı sıra Mine Söğüt, Barış İnce ve Erdal Güney de Girne'de okuyucularıyla buluşacak.

Ülke yayıncılarından Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Khora Yayınları ise cuma gününe kadar her gün saat 11.00'den itibaren Ramadan Cemil Meydanı’nda kitap satışı yapacak.