Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 70'in üzerinde yazar, şair ve gazetecinin yer alacağı etkinlik programı çerçevesinde Türkiye'den Ahmet Telli, Latife Tekin, Mine Söğüt, Havva Tekin, Barış İnce, Erdal Güney ve Bora Ercan Girne'de okuyucularıyla buluşacak

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde, 23-29 Nisan tarihleri arasında Girne'de “Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri” düzenleniyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 70'in üzerinde yazar, şair ve gazetecinin yer alacağı etkinlik programı çerçevesinde Türkiye'den Ahmet Telli, Latife Tekin, Mine Söğüt, Havva Tekin, Barış İnce, Erdal Güney ve Bora Ercan Girne'de okuyucularıyla buluşacak. Ülke yayıncılarından Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Khora yayınları, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’den itibaren 7 gün boyunca Ramadan Cemil Meydanı’nda stant açacak. Etkinlikler çerçevesinde, kitap satışı yanında, müzik dinletileri, yazarlarla söyleşi ve imza buluşmaları, şiir dinletileri, forum, seminerler ve masal atölyeleri hazırlandı. Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri çerçevesinde etkinlikler, Ramadan Cemil Meydanında ve Girne Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek. Sevilen müzik gruplarından Black Trio 23 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de, Retro Çalgıcıları da 24 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Girne'de Ramadan Cemil Meydanı’nda sahne alacak. Kültür sanat günleri programı şöyle: 23 NİSAN CUMARTESİ Müzik Dinletisi- Saat:11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı- Grup: Trio Black Çocuklara Masal Atölyesi, İmza Günü -Saat: 14.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı -Dervişe Güneyyeli Kutlu Söyleşi ve İmza Günü -Saat: 16.00 Yer: Sanat Galerisi -Sami Özuslu, Halil Paşa, Tamer Öncül, Aydan Afşaroğlu Şiir Dinletisi -Saat: 19.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı- Lirik Şiir Grubu 24 NİSAN PAZAR Müzik Dinletisi -saat: 11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı -Retro Çalgıcıları Söyleşi ve İmza Günü Saat: 14.00 Yer: Sanat Galerisi -Latife Tekin Forum -Saat: 19.00 Yer: Sanat Galerisi -“Medyada Dönüşüm ve Hakikat” Ali Baturay, Cenk Mutluyakalı, Ayşemden Akın 25 NİSAN PAZARTESİ Söyleşi ve İmza Günü -Saat: 11.00 Yer: Sanat Galerisi “Yazarın Zihni, Zihnin Kazısı” -Bora Ercan Çocuklarla Söyleşi, İmza Günü -Saat: 11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı -Çocuk Kitabı Yazarı Havva Tekin Söyleşi ve İmza Günü- Saat: 14.00 Yer: Sanat Galerisi- “Kıbrıslı Genç Kadın Yazarlar Buluşması” Fatma Türkoğlu, İlke Ergin, Rüya Mert, Sole Güneş, Pembe Tanyol Söyleşi ve İmza Günü -Saat: 16.00 Yer: Sanat Galerisi- Hakkı Atun, Cem Kar, Hakan Kofalı Şiir Dinletisi ve İmza Günü -Saat:19.00 Yer: Sanat Galerisi -Ahmet Telli 26 NİSAN SALI Çocuklarla Söyleşi, İmza Günü Saat: 11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı- Çocuk Kitabı Yazarı Havva Tekin Söyleşi ve İmza Günü- Saat:11.00 Yer: Sanat Galerisi -Feyzan Korur, Ayşe Tural, Ferdiye Yurdakul Şiirli Söyleşiler İmza Günü -Saat: 14.00 Yer: Sanat Galerisi -Neşe Yaşın, Ümit İnatçı, Fatih Yalıner, Halil Karapaşaoğlu Söyleşi Ve İmza Günü -Saat: 16.00 Yer: Sanat Galerisi- Fadıl Çağda, Ersan Berksel, Nazım Beratlı Söyleşi Ve İmza Günü -Saat:19.00 Yer: Sanat Galerisi - Barış İnce, Erdal Güney 27 NİSAN ÇARŞAMBA Çocuklarla Söyleşi, İmza Günü - Saat: 11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı -Çocuk Kitabı Yazarı Ünver Alibey Söyleşi Ve İmza Günü -Saat: 14.00 Yer: Sanat Galerisi -Mahmut İslamoğlu, Şevket Öznur, Eralp Adanır Söyleşi Ve İmza Günü -Saat: 16.00 Yer: Sanat Galerisi -Yazar: Mine Söğüt Söyleşi Ve İmza Günü - Saat: 19.00 Yer: Sanat Galerisi -İlksoy Aslım, Aytuğ Plümer, Mehmet Hasgüler 28 NİSAN PERŞEMBE Çocuklarla Söyleşi, İmza Günü -Saat: 11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı Çocuk Kitabı Yazarı Ünver Alibey Söyleşi Ve İmza Günü “Pandemi Öyküleri” -Saat: 14.00 Yer: Sanat Galerisi -Senem Şanal Erginel, Ebru Balkaş, Birsen Yalçın Güngördü, İnci Kardeş, Selay Uzmen Özgül, Rona Şpendi Emuroğlu Söyleşi Ve İmza Günü -Saat: 16.00 Yer: Sanat Galerisi -Bülent Dizdarlı, Zeki Erkut Şiir Dinletisi -Saat: 19.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı- “İki Toplumlu Barış Şiirleri” 29 NİSAN CUMA “Kıbrıs Mutfağı ve Tatları” Söyleşi ve İmza Günü -Saat: 11.00 Yer: Ramadan Cemil Meydanı - Aysel Bodi, Fatma Sönmez, Zekai Altan, Mustafa Şah Söyleşi Ve İmza “Kıbrıslı Yazarlar Gençlik Edebiyatı” -Saat: 14.00 Yer: Sanat Galerisi -Mete Özkoç, -Kemal Caymaz, Ogan Güntem, Berkay Çağay Söyleşi Ve İmza Günü “Öykü Buluşması” -Saat: 19.00 Yer: Sanat Galerisi- Ceyhan Özyıldız, Orhan Eskiköy, Ahmet Şimşek, Emrah Öztürk